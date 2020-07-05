Canavar tatil yapmadı

normal yaşama dönüşün ardından vatandaşların tatile için yollara düşmesiyle trafik canavarı mesaiye başladı. Isparta ve Antalya'da yollar yine kan gölüne döndü. Kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.Isparta Yalvaç'ta, Hüyüklü'den Yalvaç'a giden Mustafa Doğru (24) yönetimindeki 32 AR 311 plakalı otomobile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğru'nun otomobili, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü Doğru ile babası Mustafa Doğru yaralandı, arka koltukta oturan annesi Faden Doğru (52) ise camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. Isparta Bahçelievler Mahallesi 102 Cadde Doğtaş Kavşağı'ndaki kazada ise Meryem Gülsüm Duman'ın kullandığı 15 PD 301 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Ferhat Eralp'e çarptı.Eralp'in bacağı kırıldı. Kadın sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Sav beldesinde ise Musa Erdoğan (19) kontrolündeki 32 AAD 618 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Mustafa Sarıtaş yönetimindeki 32 DA 498 plakalı araca arkadan çarptı. Kaskı olmayan Erdoğan yaralandı.Antalya Serik'te ise Erkan Zeybek yönetimindeki 42 EKH 83 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Harun Limoncu'nun kullandığı 07 YKB 53 plakalı kamyonetle çarpıştı. Sürücü Zeybek, eşi Özlem Zeybek ve kamyonette sıkışan Limoncu yaralandı. Çiftin 2 yaşındaki oğulları Kadir Furkan ise kazayı yara almadan atlattı. Serik Belek'te de Ayşegül Tuğçe Han'ın (27) kullandığı 07 FOG 84 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak golf sahasına daldı. Sürcü yaralandı.MANAVGAT'TA Necmettin Kaya, 34 RL 0533 plakalı otomobili ile, İsmet Karahan'ın kullandığı 27 AH 818 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Araçtaki Özlem ve İsmet Zafer Karahan, Zübeyde ve Mehmet Akif Kaya ile kamyonet sürücüsü yaralandı. Korkuteli'nde de Kazım Akduman, kullandığı 42 ADM 736 plakalı kamyonet ile ışık ihlali yapıp Şeyma Nur Göktaş yönetimindeki 07 RC582 plakalı motosiklete çarptı.