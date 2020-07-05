Çocuk sesini özledik

okonavirüs salgınında en çok etkilenen spor faaliyetleri teker teker faaliye geçerken yaz spor okulları bu yıl askıya alındı. Her yıl Haziran ayı sonunda açılışı gerçekleştirilen yaz spor okullarının açılıp açılmayacağı belirginsizliğini korurken 125 bin çocuğun göze kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek haberde.Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, spor okullarının pandemi tedbirleri nedeniyle açılmadığını ancak Bakanlıktan talimat beklediklerini söyledi. Geçen yıl 45 spor dalında 125 bin çocuğun Yaz Spor Okulları'nda eğitim gördüğünü belirten Hacıcaferoğlu, "19 ilçemizde 300 antrenörümüzle okullarımız yarın başlayacakmış gibi planlamalarımızı yaptık" dedi. Yeni normal yaşama geçiş süreciyle birlikte tesislerin milli ve lisanslı sporculara açıldığını anlatan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü, "Fiziksel teması az olan branşlarda antrenmanlar başlatıldı. Temaslı spor dallarından tekvandonun bireysel dalı olan poomse ile muay thai sporunun bireysel dalı olan waikuru alanında antrenmanlar yaptırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tedbirleri dahilinde antrenmanlar yapılıyor" diye konuştu.Kaçak spor okulları konusunda uyarıda bulunan Hacıcaferoğlu şunları söyledi: "Özellikle bu dönemde pandemi kurallarına uymayan ve izinsiz açılan spor okullarının çocuklarımızın hem fiziksel sağlığı hem de ruh sağlığı risk taşıyor. Çünkü spor okulu bir eğitim faaliyetidir. Bu eğitim faaliyetini kimin hangi şartlarda hangi kurallar dahilinde yaptığını bilmemiz gerek. Belgeli antrenör var mı? Açılan kurs fiziksel şartlara uygun mu ? Bunların hepsi denetim altına alınması gerekiyor. Velilerimizde özellikle spor okullarına çocuklarını vereceklerse kesinlikle Antalya Valiliği'nin verdiği izin belgesini sorsunlar."YAZ spor okullarının hiçbir ilde başlamadığını hatırlatan Hacıcaferoğlu, "Spor okullarının başlamama nedeni salgın riskinin olmasından kaynaklı.HER yıl mayıs ayında kayıtları alıp haziran ayında spor okullarına başlıyorduk. Bu süreçte temmuz ayı itibariyle başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Gençlerimiz olmayınca maalesef tesislerimiz hüzünlü oluyor. Tesislerde çocuk sesini, o cıvıl cıvıl ortamı hepimiz özledik" ifadelerini kullandı.