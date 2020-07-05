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Doğal havuzda sessizlik hakim

’nın Gazipaşa ilçesinde doğal oluşu nedeniyle aileler tarafından tercih edilen Koru sahili, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Doğal havuzda sessizlik hakim
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde kendiliğinden oluşan doğal havuzlar her yıl binlerce tatilci tarafından ziyaret edilirken, koronavirüs tedbirlerinden sonra sessizliğe büründü. Turizmin hareketlenmesinin ardından doğal havuzların da kalabalık görüntüsüne kavuşması bekleniyor. Koru sahilinde kendiliğinde oluşan doğal havuzlar görenlerin beğenisini topluyor. Doğal havuzları tepeden kuş bakışı görebilme imkanı sunan terasa çıkan yerli ve yabancı çok sayıda tatilci ile ilçe halkı, buradan çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN İDEAL
Derinliğinin üç kademeden oluşması nedeniyle yüzme bilmeyen küçük çocuklar ve aileler tarafından tercih edilen havuzlara koronavirüs tedbirleri knedeniyle ilgi azaldı. Bu yıl önceki yıllar kadar ilgi görmeyen doğal havuzlar, kısıtlamaların kaldırılması ve turizmin hareketlenmesiyle eski kalabalık görüntüsüne kavuşmayı bekliyor.
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Doğal havuzda sessizlik hakim
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