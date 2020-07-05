En iyisi seçilecek

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Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde, Spor Lisesi Yetenek Sınavına başvuru yapan 131 aday öğrenci, 60 kişilik kontenjana girmek için ter döktü. Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda yapılan sınavda 131 öğrenci koordinasyon, kuvvet, hız, ritim testlerini hatasız ve en hızlı yaparak sıralamaya girmeye çalıştı.

SONUÇ 13 TEMMUZ'DA
Sınavda spor eğitim uzmanı, beden eğitimi öğretmenleri ve rehberlik/ özel eğitim öğretmenlerinden oluşan 11 kişi görev yaptı. Sonuçlar yapılacak değerlendirmeler sonucunda 13 Temmuz'da açıklanacak ve 13- 17 Temmuz tarihleri arasında kesin kayıtlar yapılacak. Boş kalan kontenjanlar için ise eylül ve ekimin son haftalarında sadece 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katılabileceği ek sınavlar yapılacak.
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