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Engelleri aşıyorlar

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Türkiye’de bir ilke imza atarak Engelsiz Yaz Okulu açtı. 12 görme engelli kodlamadan spora kadar eğitim almaya başladı

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Engelleri aşıyorlar
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde görme engellilere yönelik 'Engelsiz Yaz Okulu' başladı. 12 görme engelli, kodlama eğitiminden müziğe birçok alanda eğitim alıyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde çalışan Gençlik Lideri ve Bilgisayar Mühendisi Tolgahan Yıldırım, gençlik merkezine kayıtlı öğrencilerin çeşitli branşlarda eğitim alabildiğini anlattı. Koronavirüs nedeniyle hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkardıklarını hatırlatan Yıldırım, öğrencilerin maske takarak eğitim gördüğünü belirtti. Yıldırım, "Görme engelli öğrencilerimiz için 5 hafta sürecek tematik yaz okulu planladık. Zeka oyunlarından satranç öğretip geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Sportif faaliyet olarak da Gol-Bol'u (görme engellilere özgü bir takım sporu) öğretiyoruz. Ritim ve koro çalışmalarına da başladık. ışarıda sosyal mesafeye uygun sürpriz faaliyetler de yapıyoruz" dedi.
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Engelleri aşıyorlar
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