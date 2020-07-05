Falezkondular geri döndü

12 kilometre uzunluğundaki falezler üzerine yapılıp geçen yıl Muratpaşa Belediyesi tarafından yıkılan gecekondu, bir yıl aradan sonra geri döndü. Tahta parçaları kullanılarak kulübe şeklinde inşa edilen 'falezkondular', dünyaca ünlü falezlerin güzelliğine gölge düşürüyor. Gün içinde tur teknelerinin gezi rotası üzerinde bulunan derme çatma yapılar, görüntü kirliliği oluşturuyor. Kimler tarafından yapıldığı ve kullanıldığı bilinmeyen yapıların kaldırılmasını isteyen denizciler, "Turistlere Antalya'nın güzelliklerini denizden göstermek için yola çıkıyoruz. Karşımıza falezlerin ortasına yapılmış ahşap yapılar çıkıyor. Bu yapıyı görenler şaşırıyor" dedi.