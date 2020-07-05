Hurdacıdan satılık uçak

Havalimanı'nda geçen yıl ocak ayında etkili olan fırtına ve hızı 133 kilometreye ulaşan hortumda hasar gören uçak, kullanılmaz hale gelince satışa çıkarıldı. Kullanılabilecek malzemeleri, iniş takımları, motoru, elektronik aksamı sökülen ve bu şekilde satılan uçak, havalimanında kesilerek 6 parçaya bölündü. Hurdacılık yapan Mustafa Erdal tarafından satın 140 bin liraya satın alınan uçak, hurdalıkta yeni alıcısını bekliyor.Yaklaşık 40 ton ağırlığındaki uçak vinçle TIR'lara yüklenerek, Erdal'ın hurda deposuna getirildi. Uçağın içindeki malzemelerin bazıları hırsızlar tarafından çalınırken, bazı bölümlerine ise zarar verildi. Uçağın bazı koltukları ve kanatları, ortada duruyor. İnternet üzerinden satışa çıkarılan uçak, kafe veya restoran amaçlı kullanmak isteyen alıcılarını bekliyor. Uçak satılmaz ise alüminyum olacak.Erdal, "Vinçle yüklediğimiz parçaları 6 TIR'la buraya getirdik. Şu an satmak için bekliyoruz. Pandemi nedeniyle satışını bir süre erteledik ancak görüşmelerimiz sürüyor" dedi.