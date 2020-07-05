İnsanlık ölmüş

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne lösemi tedavisi gören Alanya Atatürk Ortaokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Merve Su Duran'ın (14) sol tarafı felç olurken, baba Serdar Duran (45) kendisini hayırsever olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından dolandırıldı. Ölüm döşeğinde çırpınan kızının hastane ihtiyaçları için 2 bin lirayı dolandırıcılara kaptıran baba Duran, "İnsan olan bunu yapmaz. Ben günlerdir üzüntüden uyuyamıyorum. Lösemili kızımın iyileşmesi için dua edip çırpınıyorum. Dolandırıcılar lösemi hastası kızımın parasını çalıyorlar" dedi.Hastanede gece gündüz kızının ihtiyaçları ile uğraşan baba Serdar Duran, "26 Haziran günü beni 505 171 18 ** numaralı telefondan kendisini Selçuk diyen tanıtan bir kişi bana 'Geçmiş olsun kızın hasta imiş. Benimde kızım bu hastalıktan öldü. Ben Kıbrıs'ta lokantacıyım. Sana bin Euro yardım etmek istiyorum' dedi. Beni bankamatiğe yönlendirdi. Burada benim kart bilgilerimi ve annemin kızlık soyadını öğrendikten sonra hesaptaki kızımın ihtiyaçları için bulunan 2 bin lira parayı anında çekmiş. Bir bardak su alacak paramız kalmadı" diye konuştu. Şaşkına dönen Duran, polise giderek şikayetçi oldu.