İşadamlarından sağlıkçılara jest

Başkanı Osman Sert, yönetim kurulu üyeleri Metin Antep, Yakup Küçükçiloğlu, Serkan Sarıdaş ve derneğin Fikir Kulübü Üyesi Eser Akkaya, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Katı'yı makamında ziyaret etti. ANTGİAD Başkanı Sert, koronavirüs döneminde de sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini belirtti. Koronavirüsle mücadelede ön safhada çalışan sağlık çalışanlarının ailelerinden, çocuklarından ayrı kaldığını hatırlatan Sert, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde pandemi servisinde çalışan 76 sağlık çalışanının yaklaşık 100 çocuğuna, eğitici zeka oyunları hediye etti.