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Mitya’dan kaykay şov

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Mitya’dan kaykay şov
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde yaşayan Ukraynalı Mitya Fedunov'un (59) Cumhuriyet Meydanı'ndaki kaykay şovu ilgi görüyor. Manavgat'ta 28 yıldır yaşayan Ukraynalı Mitya Fedunov kendi grubuyla otellerde yoga show yapıyor. Fedunov, çocukluğundan bu yana çok sevdiği kaykayı ilerleyen yaşına rağmen yapmaktan da geri durmuyor. Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda dizdiği ve 40 santimetre araları olan 61 plastik bardak arasında kaykayla şov yapan Mitya Fedunov vatandaşların büyük ilgisini çekti. Kullandığı kaykayları da kendisinin yaptığını söyleyen Mitya Fedunov, kaykayı çok sevdiğini ve çocukluğundan bu yana yaptığını anlattı. Yaptığının dünya çapında bir oyun olduğunu söyleyen Fedunov, "Bu sporu 40-45 yıldır yapıyorum. Çok hareketli bir oyun. Hatta kaykayla futbol bile oynanabilir" dedi.
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Mitya’dan kaykay şov
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