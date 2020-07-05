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Peri masalı gibi düğün

Erdoğan CANKUŞ
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Peri masalı gibi düğün
FETHIYE'NIN eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın oğlu Ahmet Saatcı ile Özcan Aybek'in kızı Avukat Cansu Aybek, düzenlenen törenle dünya evine girdi. Konukların ateşi ölçülüp, isimleri yazılarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde alana alındığını düğünde, İclal-Özcan Aybek ve Nesrin-Behçet Saatcı çiftleri konuklarla tokalaşmak yerine yumruk ve dirsek temas edip, selamlaştı. Düğüne, siyaset ile iş dünyasından çok sayıda katılım oldu. Nikahın kıyılmasının ardından beyaz balonlar gökyüzüne bırakılırken; çift için iki beyaz güvercin de uçuruldu. Takılarını çeyiz sandıklarının içine attılar.
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Peri masalı gibi düğün
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