Peri masalı gibi düğün

FETHIYE'NIN
eski Belediye Başkanı
Behçet Saatcı'nın
oğlu Ahmet
Saatcı ile Özcan
Aybek'in kızı
Avukat Cansu
Aybek, düzenlenen
törenle dünya
evine girdi. Konukların
ateşi ölçülüp, isimleri yazılarak,
sosyal mesafe kuralına uygun
bir şekilde alana alındığını düğünde,
İclal-Özcan Aybek ve Nesrin-Behçet
Saatcı çiftleri konuklarla tokalaşmak
yerine yumruk
ve dirsek temas edip,
selamlaştı. Düğüne,
siyaset ile iş dünyasından
çok sayıda
katılım oldu.
Nikahın kıyılmasının
ardından beyaz
balonlar gökyüzüne
bırakılırken; çift için
iki beyaz güvercin
de uçuruldu. Takılarını
çeyiz sandıklarının
içine attılar.