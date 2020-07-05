Peri masalı gibi düğün

eski Belediye BaşkanıBehçet Saatcı'nınoğlu AhmetSaatcı ile ÖzcanAybek'in kızıAvukat CansuAybek, düzenlenentörenle dünyaevine girdi. Konuklarınateşi ölçülüp, isimleri yazılarak,sosyal mesafe kuralına uygunbir şekilde alana alındığını düğünde,İclal-Özcan Aybek ve Nesrin-BehçetSaatcı çiftleri konuklarla tokalaşmakyerine yumrukve dirsek temas edip,selamlaştı. Düğüne,siyaset ile iş dünyasındançok sayıdakatılım oldu.Nikahın kıyılmasınınardından beyazbalonlar gökyüzünebırakılırken; çift içiniki beyaz güvercinde uçuruldu. Takılarınıçeyiz sandıklarınıniçine attılar.