Rüya gerçek oldu

Antalya'da 4 yaşındaki oğlunun tedavi masraflarına katkı amacıyla kokulu taşlardan hediyelik eşya yapan Seda Düzgün'ün, hayal ettiği evladının bir kez de olsa "anne" sözü gerçek oldu. Kulağındaki sorun nedeniyle duyamayan 4.5 yaşındaki Eren Düzgün'ün sağ kulağına tüp takıldı. SABAH Akdeniz'in 'Bir anne dese dünyaya bedel' haberi ile gündeme getirdiği Eren'in ilk konuştuğu kelime 'Anne ' oldu.Oğlunun tedavisi için çırpınan ve evinde kokulu taş, hediyelik eşya, biblo, kapı süsü, mumluk, kına, düğün, bebek doğumları ve sünnet için hediyelikler yaparak, sosyal medya üzerinden satmaya çalışan anne Düzgün, Eren'in yıllarca 'anne' sözüne hasret kaldı. Oğlu Eren'nin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ kulağına tüp takıldığını söyleyen fedakar anne, sol kulak zarının bitişik olması nedeniyle tüp takılamadığını belirtti.Sağ kulak operasyonunu ardından bugüne kadar hiç konuşmayan Eren, kelimeleri öğrenmeye başladı. İlk öğrendiği kelime ise 'Anne' oldu. Bu söz karşısında çok duygulanan anne Seda Düzgün, "Allah'tan hiç ümidimi kesmemiştim. Bütün hayalim gerçek oldu. Eren artık duyuyor. Kısa sürede 'Anne' demesi beni çok duygulandırdı. Bu mutluluğun ve sevincin karşılığı yok" dedi. Seda Düzgün, koronavirüs salgını nedeni ile Eren'in ertelenen işitme testine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başlanacağını vurguladı.Eren'in konuşma terapilerinin devam etmesi için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Seda Düzgün, "Terapiler özel bir merkezde yapıldığı için masrafları ağır oluyor. Bu nedenle evde yaptığım ürünlerden sipariş verilerek bize destek olunabilir. Eren'in ve bizim hayalimiz yarım kalmasın" diye konuştu.