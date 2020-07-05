Tarih düşmanları

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki tarihi yapılar, define avcılarının kaçak kazılarıyla tahrip edildi. Kozağacı Mahallesi'ndeki Çağman Tepesi'nde Roma dönemine ait birçok tarihi eser definecilerin hedefi oldu. Dağların üzerindeki birbirinden farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmalar define avcıları tarafından kazma, kürekle kırıldı. Bir kabartma tamamen parçalanırken, yerinde ise sadece küçük parçaları kaldı.Define avcılarının kaçak kazıları, çoğunlukla bölge kış aylarında kar altında kaldığı dönemde yaptığı ileri sürüldü.Tarihi alanda onlarca kazılmış ancak üzeri toprakla kapatılmış nokta olması dikkat çekiyor. Tarihi kabartmaların önlerine ise define avcıları tarafından inşaat malzemeleriyle 6 metreyi bulan derin çukurlar kazıldığı görülüyor. Bazı tarihi eserlerin üzerlerine sprey boyayla isimler yazıldığı, bazılarının üzerlerine de taşlarla kazıldığı görüldü. Bölgede Roma dönemine ait kaya mezarlar, M.S. 1'inci ve 3'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen mezar anıtı kabartmalarına çokça rastlanıyor.