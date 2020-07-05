Ukrayna’dan tam not geldi

Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'da koronovirüs tedbirleri konusunda ne kadar ciddi adımlar atıldığını gördüğünü bildirdi. Normalleşme sürecinde Antalya'ya gelen ilk konuk bakan olan Kuleba, Muratpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan Ukrayna Kültür Parkı'nın açılışına katıldı. Kuleba, Ukraynalı ressam ve şair Taras Şevçenko anıtını da açtı. Kuleba, açılışta, parkın Türkiye ile Ukrayna halklarının birbirlerine ne kadar önem verdiğini gösterdiğini söyledi. Açılışta Kırım Tatar bayrağının olmasının kendisini mutlu ettiğini aktaran Kuleba, "Kırım, mutlaka Rus işgalinden kurtarılacak. Eminim ki özgürlük Kırım'a tekrar dönecek" dedi. Açılıştan sonra iki ülke adına fidan dikimi yapıldı. Bakan Kuleba, yıllardır milyonlarca Ukraynalının ziyaret ettiği Antalya'ya ilk defa geldiğini söyledi.Türkiye'nin aldığı koronavirüs tedbirlerine de değinen Kuleba, "Bu bölgenin özellikle önlemler konusunda ne kadar ciddi adımlar attığını, bizzat gördüm. Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye 1.5 milyon turist geldi. Bu sene pandemiden dolayı rakamlarda biraz azalma olabilir. Ama şu anda hem Türkiye'ye hem de özellikle Antalya'ya gelmemeleri için herhangi bir engel görmüyorum" dedi.Kuleba, "Benimle birlikte Ukraynalı turistler de geldi ve uçakta hiç boş yer yoktu. İşin en güzel tarafı budur" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine "Türkiye, turistlerin güvenliğine çok büyük önem veriyor. Tedbirleri alacağız" dediğini aktaran Kuleba, bu sözlerin kendisi için en büyük garanti olduğunu bildirdi.MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal'da Şevçenko'nun Ukrayna'ya ruh, kişilik veren, anlam katan en önemli sanatçılardan biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de Mehmet Akif Ersoy neyse Taras Şevşenko da Ukrayna'da o demek. Onun burada bir rölyefini açmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı. Ukrayna şarkılarının da söylendiği açılış törenine, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da katıldı.