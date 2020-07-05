Vural çıkarma yaptı

AK Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, hafta sonunda Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerine çıkarma yaptı. İl Sekreteri, ilçe başkanları ve teşkilatların yönetim kurulu üyeleri ile üç ilçede belediye başkanları ve parti teşkilatlardı ile görüşmeler yapan Vural, sorun ve taleplerdi dinledi.İlk ziyaretine Gündoğmuş'a gerçekleştiren Milletvekili Tuğra Vural çokal, ilçe başkanı Ali Arslan ile birlikte Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'i ziyaret etti. Ziyarette, Gündoğmuş'a kazandırılan yatırımları, devam eden çalışmaları ve projeleri ele alındı. Daha sonra Akseki'ye geçen Vural ve beraberindeki partililer, İlçe Başkanı Halis Gündoğdu, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İl Genel Sekreteri Mahmut Boztepe, ile birlikte istişarelerde bulunup yyatırımları ve kazandırılacak projeleri konuştu. Vural, Belediye Başkanı Özkan ile MHP ilçe başkanı Nuri Şener'i de ziyaret etti. Vural son olarak İbradı'ya geçip İlçe Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret ederek istişare toplantısı yaptı.