6 ayda 60 yaşam için havalandı

ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan ambulanslar ile 19 ilçe ve kent merkezinde vakaların en hızlı sürede hastaneye götürülmesi için 24 saat görev yapılıyor. Kara ambulanslarının yetersiz kaldığı, vakaya ulaşma ve hastaneye sevk edilmesinin uzun zaman alacağı durumlarda ise helikopter ambulans kullanılıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisi karşısındaki pistte konuşlu bulunan ambulans helikopter ile Antalya'nın en doğu ilçesi Gazipaşa'dan en batı ilçesi Kaş'a ikmalsiz gidilip dönülüyor.Helikopter ambulans istasyonunda 4 pilot, 3 hekim, 3 yardımcı sağlık personeli, 1 teknisyen yardımcısı ve 2 görevli personel olarak 13 kişi, gün doğumu ve gün batımı süresince görev yapıyor. Personel, birlikte görev yaptıkları helikoptere ise 'demir kanat' diye hitap ediyor. Her sabah gün doğumunda görev alan personel, ilk olarak helikopterin bakım ve kontrollerini yapıyor. Helikopter ambulansta gece uçuşu için yeterli teknik donanım olmadığı için gün batışından sonra uçuş gerçekleştirilmiyor.Geçen yıl helikopter ambulans ile 173 hasta taşındı. Bu vakaların büyük kısmı Kaş, Elmalı, Demre ve Finike ilçelerinden kent merkezindeki hastanelere getirildi. Bu yılın ilk 6 ayında 60 hastanın nakledildiği helikopter ambulansla çoğunlukla kalp krizi, kuvözde bebek ve trafik kazalarında sağlık durumu ağır olanlar merkez hastanelere taşınıyor. Geçen yıl 173 hastadan 86'sı kalp krizi, 23'ü bebek olurken, bu yıl ise 60 vakanın 21'i kalp krizi, 7'si ise bebeklerden oluştu. 35 yıllık kaptan pilot Refik Saydam (60) ağırlıklı olarak 45 ve 30 dakikalık mesafelere uçuş yaptıklarını, ayda 30 saat uçuş yaptıklarını açıkladı.