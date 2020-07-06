Avrupa’ya örnek olduk

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesinde Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent toplantısına katıldı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Sağlık turizmiyle ilgili şimdiden faydasını görmeye başladık" diye konuştu. Almanya ziyareti hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Son derece verimli, samimi, bilgilere ve datalara dayalı görüşmeler gerçekleştirdik. Neticesini de alacağımıza inanıyoruz" dedi. Bakan Ersoy da vaka sayılarının dünyaya kıyaslandığında düşüklüğüne dikkat çekerek, "2.5 milyon nüfuslu Antalya'da toplam vaka sayısı 520 civarında, günlük yeni 4-5 vaka var. Avrupa'da turizme açılmış ilk iki şehre girer" diye konuştu.Türkiye'ye davet edilen 60 ülkenin büyükelçilerinin de Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı çok başarılı bulduklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Çok başarılı buldular ve kendi ülkelerinde de uygulanmasını istediler. Büyükelçilerin bazıları 'Çok başarılı, çok detaylı bir sistem. Lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verin' diye taleplerde bulundu" diye konuştu. Sertifikasyon sisteminin önemine değinen Bakan Ersoy, "Avrupa'daki ilk ve en detaylı sertifikasyon sistemi. Birçok Avrupa ülkesi bizden görüp kopyalamaya çalışıyor şu anda" ifadelerini kullandı.