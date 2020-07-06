Can dostlara özel ilgi

ANTALYA'DA belediyeler sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına hız verdi. Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sıcaklıkların artmasıyla harekete geçti. Merkezde bir yandan sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken diğer yandan sıcaktan bunalan hayvanların suyla oynayıp serinlemesi sağlanıyor.Özellikle sokak köpekleri, hortumla sıkılan suyunu altında keyifli anlar yaşarken hayvanların tutulduğu bölümlerde özellikle öğle saatlerinde ıslatılıyor. Veteriner hekim Ayşe Gencer, belediyenin parklarda su kapları yerleştirdiğini belirterek, vatandaşlardan da sitelerinin ve apartmanlarının önünde bir kap su bulundurmaları çağrısında bulundu. Konyaaltı Belediyesi ise Hayvan Barınağı'nda yeni doğum yapan anne kedileri özel bölümlerde ağırlıyor. Kırmızı kurdelelerle süslenen lohusa dönemindeki kediler, yumuşak minderler ve çeşitli oyuncaklar daha sakin ve stressiz bir ortamda bebeklerini emzirebiliyor. Belediye yetkilileri, bu uygulama ile sahiplendirilen kedi sayısının da günde 5'ten 24'e kadar çıktığını açıkladı.