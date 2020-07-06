İlk turist kafilesi şehir merkezinde

ANTALYA, korona virüs nedeniyle yaklaşık 4 aydır uzak kaldığı ilk turist kafilesine kavuştu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla 1 Temmuz'da Antalya'ya gelen Ukraynalı turistler, kent merkezine de inmeye başladı. 20 kişilik kafile, siperlik takan rehber eşliğinde ilk olarak gezecekleri yerler hakkında bilgi aldı. Sıcak havaya aldırmayan ve çoğunluğu aile olan Ukraynalı turistlerin hepsinin maske taktığı görüldü.Kaleiçi bölgesini, Yivli Minare'yi fotoğraflayan turistler öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Yat Limanı ve denizi izleyen turistler, daha sonra rehberleri öncülüğünde Kaleiçi'ne indi. Kafilenin gezisi yat turu ile sona erdi. 25 yıllık rehber Gürsel Çetin, Ukraynalı turistlerin Türkiye'den övgüyle bahsettiğini belirterek, "Alınan tüm tedbirlerden memnun kaldılar" dedi.