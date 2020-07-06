Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri İyiliğin 4 atlısı

İyiliğin 4 atlısı

, 10 yıl önce tek başına başlattığı ‘Bir damla sevgi’ hareketine şimdi arkadaşı ve çocukları ile devam ediyor. 4 kişilik grup, çocukları giydiriyor, ailelere gıda yardımı yapıyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
İyiliğin 4 atlısı
Antalya'da yardım gönüllüsü Derya Reyhan'ın 10 yıl önce tek başına başlattığı 'Bir damla sevgi' hareketi sınırları aştı. Arkadaşı Safiye Çağlarsu ile kızı Zehra oğlu İsmail Tok'un da desteği ile 4 kişilik bir grup kuran yardımseverler binlerce aile ve çocuğa gıda ve yiyecek yardımında bulundu.

SINIRLARI AŞTI
Antalya'da yaptıkları yardımları il dışına da taşıyan 4 yardımsever, Diyarbakır, Malatya ve Van'daki emniyet müdürlükleri aracılığı ile yardıma muhtaç yoksul çocukları ve aileler ulaştı. Geçtiğimiz günlerde sadece Van'da 60 çocuğu tepeden tırnağa giydirdi. Ailelere kolilerce yardım malzemesini gönderdi.

BİNDANLI VE GELİNLİK
İyiliğin 4 atlısı olan grup, gündüz aldıkları yardımları gece ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Derya Reyhan ihtiyaç sahiplerine gidecek giysileri topluyor. Evinin salonda onları yıkayıp ütüleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Son olarak ailesi olmayan ve evlilik hazırlığı yapan genç kızın düğün ihtiyaçlarını karşıladı. Ona bindallı ve gelinlik aldı. Düğün önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Ayrıca ev eşyası olmayan onlarca aileye mobilya ve elektronik yardımında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İyiliğin 4 atlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA