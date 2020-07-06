Antalya'da yardım gönüllüsü Derya Reyhan'ın 10 yıl önce tek başına başlattığı 'Bir damla sevgi' hareketi sınırları aştı. Arkadaşı Safiye Çağlarsu ile kızı Zehra oğlu İsmail Tok'un da desteği ile 4 kişilik bir grup kuran yardımseverler binlerce aile ve çocuğa gıda ve yiyecek yardımında bulundu.Antalya'da yaptıkları yardımları il dışına da taşıyan 4 yardımsever, Diyarbakır, Malatya ve Van'daki emniyet müdürlükleri aracılığı ile yardıma muhtaç yoksul çocukları ve aileler ulaştı. Geçtiğimiz günlerde sadece Van'da 60 çocuğu tepeden tırnağa giydirdi. Ailelere kolilerce yardım malzemesini gönderdi.İyiliğin 4 atlısı olan grup, gündüz aldıkları yardımları gece ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Derya Reyhan ihtiyaç sahiplerine gidecek giysileri topluyor. Evinin salonda onları yıkayıp ütüleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Son olarak ailesi olmayan ve evlilik hazırlığı yapan genç kızın düğün ihtiyaçlarını karşıladı. Ona bindallı ve gelinlik aldı. Düğün önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Ayrıca ev eşyası olmayan onlarca aileye mobilya ve elektronik yardımında bulundu.