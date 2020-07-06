Kaybeden Fair-Play oldu

Süper Lig'in 30'uncu haftasında 11 haftadır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'un serisini lider Medipol Başakşehir karşısında son buldu. Maçı 2-0 kaybeden Antalyaspor'da ilk gol öncesi yaşanan pozisyona tepki verdi. 71'inci dakikada Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, attığı depar sonarsı ceza sahasına girdikten sonra arka adalesinden sakatlandı. Antalyaspor formasıyla ilk kez kaptan olarak sahaya çıkan Podolski, saha dışarıda kendisini yere bırakırken, 10 kişi kalan Akrep ise aynı dakika içinde golü kalesinde gördü.
KIRILMA ANI
Antalyaspor cephesi ise oyuncu değişikliği için fırsat vermeyen Başakşehir'i eleştirdi. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "70'inci dakikaya kadar ortaya koyduğumuz futbolla 11 maçlık kaybetmeme serimizi sürdürmeye yakındık. Maçın kırılma anı maalesef atamadığımız pozisyon ve ardından yediğimiz goldü. İlk gol kalitemize yakışmadı. Oyuncular bu durumu eleştirebilir ama oyunda kalsak daha iyiydi. Oyuncuyu hemen değiştirdik. Podolski'nin çıkışı golle oldu.
Böyle şeyler futbolda oluyor, olmaya da devam edecektir" şeklinde konuştu.
TOP BİZDE KALMALIYDI
Kırmızı beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Amilton, "Attıkları ilk golde bizim oyuncumuz Podolski saha dışındayken topun bizde kalması gerekiyor. Maalesef topu bize vermediler ve golü yedik.
Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu yenilmezlik serisi bir yerde sona erecekti. Artık bu maçı geride bırakmalıyız" dedi.
BEKLETMEDİLER
Adis Jahovic de rakip takımın fair play ruhuna aykırı davrandığını söyledi. Jahovic, "Çok önemli bir seri bu mağlubiyetle sona erdi. Podolski'nin sakatlığından sonra yenilen golle kaybettik. Türkiye'de fair play yeterince uygulanabiliyor mu? Podolski o durumdayken biraz bekleyip oyuncu değişikliği yapılabilirdi. 10 kişiyle gol yedik.
Maalesef seri bitti, önümüzdeki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.
ŞANSSIZLIĞI KIRAMADIK
BAŞAKŞEHİR'İN
2015-2016'dan bu yana her sezon deplasmanda mağlup etmeyi başardığı tek takım olan Antalyaspor'un Başakşehir karşısındaki şanssızlığı da sürdü. Son maça kadar Başakşehir ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor'un Başakşehir'e karşı yenilgi zinciri de 7 maça çıktı. Akrep bu 7 maçta, rakibine karşı sadece 1 gol atabildi.
İSTANBUL UĞURU BOZULDU
FTA
Antalyaspor, Tamer Tuna göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına karşı büyük üstünlük kurarken, bu uğur da Başakşehir maçı ile bozuldu. Tamer Tuna'nın teknik direktörlüğünde sahaya çıkan Antalyaspor, İstanbul takımlarına karşı oynadığı son üç Süper Lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Antalyaspor Beşiktaş'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerken, Fenerbahçe ile ise 2-2 berabere kalmıştı.