Kaybeden Fair-Play oldu

Süper Lig'in 30'uncu haftasında 11 haftadır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'un serisini lider Medipol Başakşehir karşısında son buldu. Maçı 2-0 kaybeden Antalyaspor'da ilk gol öncesi yaşanan pozisyona tepki verdi.Antalyaspor cephesi ise oyuncu değişikliği için fırsat vermeyen Başakşehir'i eleştirdi. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "70'inci dakikaya kadar ortaya koyduğumuz futbolla 11 maçlık kaybetmeme serimizi sürdürmeye yakındık. Maçın kırılma anı maalesef atamadığımız pozisyon ve ardından yediğimiz goldü.Böyle şeyler futbolda oluyor, olmaya da devam edecektir" şeklinde konuştu.Kırmızı beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Amilton, "Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu yenilmezlik serisi bir yerde sona erecekti. Artık bu maçı geride bırakmalıyız" dedi.Adis Jahovic de rakip takımın fair play ruhuna aykırı davrandığını söyledi. Jahovic, "Maalesef seri bitti, önümüzdeki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.2015-2016'dan bu yana her sezon deplasmanda mağlup etmeyi başardığı tek takım olan Antalyaspor'un Başakşehir karşısındaki şanssızlığı da sürdü. Son maça kadar Başakşehir ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor'un Başakşehir'e karşı yenilgi zinciri de 7 maça çıktı. Akrep bu 7 maçta, rakibine karşı sadece 1 gol atabildi.Antalyaspor, Tamer Tuna göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına karşı büyük üstünlük kurarken, bu uğur da Başakşehir maçı ile bozuldu. Tamer Tuna'nın teknik direktörlüğünde sahaya çıkan Antalyaspor, İstanbul takımlarına karşı oynadığı son üç Süper Lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Antalyaspor Beşiktaş'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerken, Fenerbahçe ile ise 2-2 berabere kalmıştı.