Kazalar can aldı

ANTALYA'NIN Korkuteli ve Serik ilçelerinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Korkuteli'nde yaşanan kazada adeta hatalar zinciri yaşandı. Kaza, Korkuteli Naldöken yolunda meydana geldi. Muhammet Alkan (63) yönetimindeki 07 RC 133 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı sürat yapıp, şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Muhammet Özdemir'in (41) kullandığı 07 RE 454 plakalı kamyon ile çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, kamyon tarlaya yuvarlandı. Alkan kaza yerinde yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü Özdemir hastaneye kaldırıldı. Muhammet Alkan'ın otomobilinin içindeki içki şişesi dikkat çekti.Serik ilçesinde ise yine bir traktör kazası can aldı. Kaza, Gebiz Mahallesi, Macarlar mevkisinde meydana geldi. Aydın Şahin'in (52) arazisini sürdüğü 07 YP 804 plakalı traktörünün tekeri, geri manevra sırasında büyük taşa takıldı. Kontrolden çıkan traktör, devrilirken, Şahin de altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaşamını yitirdiği belirlenen Şahin'in cansız bedenini vinçle traktörün altından çıkardı. Acı haber alan Şahin'in yakınları ve mahalleli, uzun süre gözyaşı döktü. Aydın Şahin'in, Serik Belediyesi'nin Gebiz Mahalle biriminde tahsilat memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Adem DURMAZ / KORKUTELİ