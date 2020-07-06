Tarihi ayıp sona erdi

ANTALYA'NIN Kaş Balıkçı Barınağı'nda bulunan Likya Lahdi, şikayet üzerine yerinden taşındı. Kaş Belediyesi, Likya Lahdi'nde içine girilerek alkol alındığı, alkol alanların uyuduğu, lahdin yıpratıldığı şikayetleri üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ne müracaat ederek, lahdin taşınması konusunda izin talebinde bulundu. Antalya Koruma Kurulu, anıtın orijinal yerinde olmadığı, taşınmasında sakınca olmadığına karar verdi. Lahit Karataşlar bölgesinde denizin içinden 1979 yılında çıkarılarak Kaş Balıkçı Barınağı'na yerleştirilmişti.Hazırlanan proje ile Atatürk Caddesi'nde lahit için platform hazırlandı. Likya Lahdi, önceki gece yerinden alınarak, Likya Uygarlıkları Müzesi uzmanları eşliğinde Atatürk Caddesi'ndeki platforma yerleştirildi. Likya Lahidi'nin altına 220 cm uzunluğunda ve 117 cm genişliğinde ve yüksekliğinde platform yerleştirildi, etrafı çiçeklendirildi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Lahit balıkçı barınağında atıl ve kötü durumdaydı. Kaş'ın ana giriş caddesine Likya'nın bir sembolü olarak yerleştirdik. Kaş'a gelen yerli yabancı konuklarımız Likya'nın sembolünü görecek, fotoğraf çektirebilecek" dedi.