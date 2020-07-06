Tatil yolu çile dolu

Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek tarafından ücretli hale getirilen Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda sıkıntılar bitmiyor. Haziran ayı başında araç giriş-çıkışlarından ücret alınmaya başlanırken, belirlenen tarifeye göre araçların transit geçişi ve ilk 1 saati ücretsiz, 1-12 saat arası 8 lira, 12-14 saat arası ise 20 lira oldu. Uygulama Antalyalılar tarafından tepki ile karşılandı. Sistemin çalışmaya başladığı haziran ayı başından bugüne özellikle akşam saatlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başlaması ise tepkileri artırdı.Varyant bölgesinde 2 adet, Olbia Meydanı tarafında 2 adet bulunan gişeler yetersiz kalınca ücret ödemek için duraklayan araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Her iki çıkış bölümünde yaklaşık 1 kilometrelik araç uyruğu oluşurken, yaşanan yoğunluğa vatandaşlar tepki gösteriyor. Tepkilerini göstermek isteyen vatandaşlar her akşam korna ve müzik eşliğinde protestoda bulunuyor.Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde Antalyalıların kullanımına açılan ve ücretsiz olan sahilde yaşanan yoğunluk tepki çekiyor. Gişelerin yetersiz kalması nedeniyle ve yaşanan yoğunluktan dolayı oluşan uzun kuyruklar olası bir acil durumunda ambulans ve itfaiyenin ulaşmasına engel teşkil ediyor. Transit geçiş için bölgeye giren fakat kuyruk nedeniyle bekleyerek 1 saati aşan vatandaşlar ücret ödemek zorunda kalıyor.