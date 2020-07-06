Türk mutfağının gönüllü elçisi

RUS şef Elena Vorontsova 13 yıldır yaşadığı Antalya'da öğrendiği Türk mutfağı lezzetlerini ve zengin baharat kültürünü, atölye çalışmaları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara Ruslara anlatıyor. Ailesiyle birlikte 13 yıl önce Antalya'ya taşınan Vorontsova, bir süre tercümanlık yaptıktan sonra Türk mutfak kültürüne ilgi duymaya başladıZamanla 'hobi' olarak başladığı Türk mutfağında şefliğe kadar yükselen Vorontsova, Antalya'nın yanı sıra Ege, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerini dolaşarak yöresel lezzetlerin izini sürdü. Sosyal medyada yayınladığı yemek tarifleri ilgi gören Vorontsova, 2015'te Rusya'da ve Türkiye'de başlattığı yemek atölyelerinde Ruslara, Türk yemeklerini ve baharatlarını anlatıyor. Moskova'da düzenlenen festivallerde Türk ve Rus şeflerle birlikte yemek hazırlayan Vorontsova, yemek programında sunuculuk yaparak Türk mutfağını tanıttı.