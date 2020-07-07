Aklını çeldiniz

Transfer dönemi yaklaşırken en çok konuşulan futbolcuların başında gelen Aytemiz Alanyasyor'un Demokratik Kongolu 29 yaşındaki sol beki N'Sakala, tartışması yeniden alevlendi. SABAH'ın daha önce Beşiktaş ile 3 yıllığına anlaştığını yazdığı anacak N'Sakala tarafından yalanlanan haberin perde arkası ortaya çıktı. Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, N'Sakala''nın Beşiktaş tarafından aklının çelindiğini söyledi.Çavuşoğlu, futbolcularına Beşiktaş yöne- timi tarafından kendilerinin anlaşmaya vardığı rakamın üzerinde bir teklif yapılarak aklının karıştırıldığını ileri sürdü. Beşiktaş ile adı anılan futbolcuları N'Sakala ile görüştüklerini ve sözleşme hazırlayarak kendisine teslim ettiklerini söyleyen turuncu yeşilli kulübün başkanı, "Futbolcumuz bize rakamsal olarak anlaştığını, sadece hukuki boyutu için sözleşmeyi avukatına göndereceğini söyledi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi" dedi.Çavuşoğlu, sözleşmesi devam eden bir futbolcuyla transfer görüşmesi yapılmasının etik olmadığını savundu. Başkan Çavuşoğlu, "Bence Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi yanlış bilgilendirilmiş olmalı ki, böyle bir açıklama yaptı. Burada bizimle sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla yüz yüze görüşüp transfer teklifi yapılması ve hatta anlaşma boyutuna gelinmesi hem TFF kuralları gereği yanlıştır" diye konuştu.BÜYÜK kulüplerin nezaket kuralları içerisinde böyle bir durum olsa bile kulüp başkanının, diğer kulüp başkanını arayıp bilgi vermesi gerektiğine vurgu yapan Hasan Çavuşoğlu, "Türk futbolu ancak dostane ilişkilerle gelişebilir. Bu konularda birbirimize açık olmalıyız. Her zaman konuşup görüşebilmeliyiz. Diğer kulübün bilgisi olmadan yapılan her şey yanlış anlaşılmalara ve gerginliklere yol açabilir" ifadelerini kullandı.