Alanya’da çifte film heyecanı

ANTALYA'DA çekilmesi planlanan iki sinema filmi için çalışmaları hızlandıran yönetmen Bülent Pelit, çekim yerlerini belirlemek için oyuncu kadrosuyla birlikte Alanya'yı dolaştı. Ahmet Çevik yapımcılığında başrollerinde Aydemir Akbaş, Hüseyin Elmapınarlı, Coşkun Göğen gibi oyuncuların yer alacağı 'Virüs Osman' ile Burak Alkaş'ın başrolünü oynayacağı 'Bazıları Çikolata Sever' isimli komedi filminin set seçimlerine başlandı. FİLM STÜDYOSU GİBİHer iki filminde ağırlıklı olarak Alanya'da çekilmesine karar veren yönetmen Pelit, "Bu bölge tamamen doğal bir film stüdyosu. Setlerimizi bu bölgeye kuracağız" dedi.