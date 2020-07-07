Babasına kızdı ortadan kayboldu

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Saltanat Orynbayeva, 2 ay önce Kazakistan'da bulunan babasıyla telefonda tartışan 21 yaşındaki kızı Araylım Orynbayeva'nın o günden beri ortadan kaybolduğunu belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu. Kızından haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini belirten Kazakistan uyruklu anne yardım istedi. Başvurunun ardından polis ekipleri çalışma başlattı.Kızını bulmak için bastırdığı kayıp ilanlarını kentin kalabalık noktalarına asan Saltanat Orynbayeva, Araylım'ın evden kaçacak biri olmadığını söyledi. Kızının hayat dolu olduğunu dile getiren Orynbayeva, "Nerede olduğunu bilmiyoruz. Başına kötü şeyler gelmesinden korkuyoruz. Kendisi yazarlığa başlamıştı. 4 dili ana dili gibi konuşuyor. Ülkemizde 2 üniversite bitirdi. Burada tercümanlık da yapıyordu. Umarım sağ salim bir şekilde buluruz." ifadelerini kullandı. Kızını gerekirse kenti sokak sokak gezerek aramayı sürdüreceğini belirten Orynbayeva, "İlanları görerek arayan birkaç kişi oldu. Şu ana kadar bir neticeye ulaşamadık. Sosyal medya hesapları da hiç kullanılmadı" diye konuştu.