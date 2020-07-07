Karadeniz mesaisi

Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına önceki gün akşam hentbol oynayarak başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna, sıcak hava nedeniyle takıma salonda antrenman yaptırdı. Başakşehir maçında ilk on birde forma giyen grup fitness salonunda çalışırken, diğer grup ise tesis içerisindeki Ahmet Uluç Spor Salonu'nda antrenman yaptı.Başakşehir'e sahasında kaybederek 11 maçlık yenilmezlik serisine son veren Antalyaspor'da golcü oyuncularından da kötü haber geldi. Karşılaşmanın 70'nci dakikasında sakatlanan Podolski, yarın oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Alman yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı, çekilecek MR'ın ardından sonra netlik kazanacak. Kırmızı beyazlılarda aynı maçın duraklama dakikalarında sarı kart gören Jahovic de cezalı duruma düştüğü için takımdaki yerini alamayacak oyuncular arasına girdi. Yarınki maçta gol umudu olarak Gustavo'nun oynaması bekleniyor.Transferin gözdesi Sinan Gümüş'e son dakika teklifi kafaları karıştırdı. Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yarınki maç öncesi Sinan Gümüş'ü gündemine alması dikkat çekti. Devre arası Genoa'dan Antalyaspor'a kiralanan ve sergilediği performansla alkış toplayan Sinan Gümüş'e Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor talip oldu. Karadeniz devi, 26 yaşındaki futbolcuya sezonluk 1 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Galatasaray'dan Genoa'ya bonservis bedeli olmaksızın giden Sinan, İtalyan ekibi ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Trabzonspor, Sinan ile anlaşırsa Genoa'ya cüzi bir bonservis teklif edecek.