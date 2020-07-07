Lüks yatı gören selfie yarışı yaptı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Ölüdeniz sahili, ünlü Rus iş adamı Alexander Svetakov, milyon dolarlık yatını ağırladı. 2.5 milyar dolarlık servete sahip olduğu bilinen Svetakov'un 72 metrelik 'Cloudbreak' adlı yüzen sarayı ile Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parkı karşısına demir attı. Önce Fethiye körfezine gelen ardından Ölüdeniz'e geçen Rus milyarder, lüks yatından karaya çıkmadı. İçinde helikopterin bile yer aldığı dev lüks yatta, Alexander Svetakov ve dostlarının Ölüdeniz manzarasıyla birlikte fotoğraflarını çektiği gözlendi.Çevrede su sporları yapanlar da mega yatın önünde yat ile birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. Belceğiz ve Kumburnu plajlarında tatil yapanlar da mega yatla birlikte öz çekim yaptı. Yatın değeri 200 milyon dolar.