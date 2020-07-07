Mücevher gibi kalpler

ANTALYA'DA Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işçileri Fikret Tayhun, Okan Şahin ve Murat Denizkaya, her gün kendilerine çizilen güzergahta atık konteynerlerini boşaltırken sabah saatlerinde konteynerin dışında duran kutu, işçilerden Tayhun'un dikkatini çekti. Kutunun çöp olabileceğini düşünerek yerden alan Tayhun, içinde bir ağırlık hissedince kutuyu açtı. Kutunun içinde bir miktar takı ve mücevheri gören Tayhun, kutunun sahibine ulaştırılması için belediyeye teslim etti.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Komşularımıza sesleniyorum. Yanlışlıkla attığını düşünen ve kendisinin olduğunu kanıtlayabilen komşumuza bunu teslim edeceğiz" dedi. Temizlik işçilerine de teşekkür eden Uysal, "Bu duyarlılıklarından dolayı ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kalandı.