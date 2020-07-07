Nefes kesecek maç öncesi son uyarılar

ŞAMPİYONLUK yarışını etkileyecek olan maç için Aytemiz Alanyaspor, Galasataray hazırlıklarına başladı. Kendi sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan ve yarışta büyük yara alan Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile saat 21.00 'de Alanya'da karşılaşacak.MKE Ankaragücü galibiyetiyle moralleri yüksek olan Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yaptığı antrenmanda sıcağa aldırmadı. Önce düz koşu yapan turuncu yeşilli oyuncular, daha sonra kıran kırana çift kale maçta yaptı. Pandemi öncesi Gaziantepspor karşılaşmasında sakatlanan ve Ankaragücü maçında ilk kez sahaya çıkan Siopis'in performansı antrenmanda da devam etti. MKE Ankaragücü karşılaşmasında gol atan Cisse,Onur Bulut, Bakasetas, ve Fernandes ise ikili mücadelelerde galip geldi.SAHASINDA Trabzonsopr'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'dan üç puan alma hesapları yapan Teknik Direktör Bulut, oyuncularını antrenmanda sık sık uyardı. Bulut, orta saha ve defansın hata yapmamasını istedi. Aytemiz Alanyaspor'un başarılı kalecisi Marafon'a ise kaleci antrenörü tarafından özsel çalışmaya tabi tutuldu.