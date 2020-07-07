Oldu mu şimdi Google

Antalya'da toplu ulaşım esnafı Barış Özer, geçen yıl otobüste İranlı bir turistin unuttuğu ve içinde 30 bin lirayı bulan dövizin olduğu cüzdanı sahibine teslim etti. Özer'in bu örnek davranışına ise sosyal medyadan bir kullanıcı 'salak' yorumunda bulundu. Yoruma medya aracılığıyla tepki gösteren Özer, kısa süre içerisinde arama motorunda salak, salak şoför yazılınca kendisinin çıktığını görünce bu sefer Google'a sitem etti.Sosyal medya üzerinden yapılan yorumların tehlikeli seviyeye geldiğini vurgulayan Özer, "Google'da içinden cımbızla kelime seçiyormuş gibi seçmeye başladı. Bizim de adımız kötü yerlere gitti. Durakta adımı kullanmıyorlar. Hikayeden dolayı kimse Barış demiyor artık. Salak git, salak gel diyorlar. Adımı kullanan yok" dedi. İngilizce 'idiot' yazınca ABD Başkanı Trump çıktığını hatırlatan Özer, "İkimiz Trumpla kaderdaşız. Google'nin mağduruyuz. Koskoca Trump yazıyı kaldıramamış, biz nasıl kaldırtacağız bilmiyorum." diye konuştu. Özer'in bu durumuna üzülen Seo Uzmanı Bekir Soylu ise backlink çalışması yaparak Google'ye 'namuslu şoför' ve 'şerefli şoför' yazılınca Barış Özer'in ilk sayfada çıkmasını sağladı. Özer de Soylu'ya teşekkür etti. Özer, "Bundan sonra namuslu şoför, şerefli şoför, dürüst şoför yazınca ben çıkıyorum. Özer salgın sürecinde otobüs sahibinin çalışmaya ara verdiği için işsiz kaldığını da belirterek iş aradığını söyledi.