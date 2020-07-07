Şehitlik dökülüyor

Antalya'da Konyaaltı Varyantı üstünde yer alan şehitlik adeta bakımsızlıktan dökülüyor. Antalya'ya yakışmayan manzara vatandaşların yüreğini burkuyor. Heykeltıraş Cüneyt Çağıran tarafından 1998 yılında yaptırılan şehitlik anıtında şehit düşmüş askerlerin isimleri ve memleketleri yer alıyor. Toplam 190 askerin isimlerinin bulunduğu şehitlik anıtının çatladığı görüldü, figürlerin ise bakımsızlıktan boyaları dökülmesi sonucu siyah anıt beyaza bürünmüş hale geldi. Bakımsızlıktan dökülen şehitlikte askerlerin isim plakalarının çakıldığı mermerler de parçalanıp düştü.Şehitliğin bakımsız hali başta şehit yakınları ve dernekleri olmak üzere vatandaşların tepkisini çekti. Boyası dökülmüş, parçalanmış manzaranın Türk milletini yürekten yaraladığını da belirten vatandaşlar, 'Şehitlerimiz bizim huzur ve güvenliğimiz için canını seve seve verirken; biz onlar için yaptırılan şehitliği koruyamıyoruz. Bakımını yapamıyoruz. Boyasızlıktan tanınmaz halde" diyerek tepkilerini dile getirdi. Şehitliğin bulunduğu alanın Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret edilen yer olduğuna da dikkat çeken Antalyalılar, "Bu kadar vurdum duymazlık olmaz" diyerek yaşanan manzaranın içler acısı olduğuna dikkat çekti.