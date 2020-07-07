Unutkanlık iyiliği

Antalya Havalimanı'nda yolcular tarafından unutulan eşyalar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllük Kulübü üyeleri, unutulan eşyaları alıp pazar yerlerinde stant açarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.Kepez ilçesindeki Varsak Semt Pazar'ında kıyafetten, ayakkabıya, çocuk arabasından oyuncağa kadar 3 kamyon eşyanın bir kısmı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında paszarda dağıtılırken bir kısmı da evlerde teslim edildi. Pazarda stant kuran gönüllülerin dağıttığı eşyalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Pazar alanına çocuklarıyla birlikte gelen ihtiyaç sahibi bazı vatandaşlar tezgahtan kıyafet seçti. İsteyenin istediği kadar eşya aldığı stantta görev alan genç gönüllüler takdir topladı.Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdür Süleyman Yıldız, havalimanında unutulan eşyaların buradaki yöneticiler tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendilerine verildiğini söyledi. Yıldız, "Bizde ihtiyacı olan ailelere ve vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Köylere giderek ihtiyaç sahiplerine de dağıtım yapacağız. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayıp onların yüzlerini güldürmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.GÖNÜLLÜLÜK Kulübü Sorumlusu ve Gençlik Lideri Oğuz Duman da, Devlet Hava Meydanları'nın projelerine desteği için teşekkür etti. Duman, "Unutulmuş eşyaların tekrardan ihtiyaç sahiplerinin yüzünde tebessüme dönüşmesi bizi ve genç kardeşlerimizi mutlu ediyor. Projemizi her yıl tekrarlayacağız" diye konuştu