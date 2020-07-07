Yeni hayata merhaba

ISPARTA Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği (UYUMDER) Rehabilitasyon Merkezi, uyuşturucunun pençesine düşmüş, bu nedenle işini ve ailesini kaybetmiş insanlara ikinci bir fırsat sunuyor. Bugüne kadar bağımlılık batağından 300 kişiyi kurtaran merkez, hedefini büyüttü.8 yıl önce bir grup gönüllü tarafından kent merkezinde rutubet kokan bodrum katında başlatılan hareket, dönemin valileri Vahdettin Özkan ve ardından Şehmus Günaydın'ın destek vermesiyle şimdi 51 dönümlük yerleşkeye ulaştı. Merkez bugün 60 kişiye aynı anda tedavi hizmeti sunabilen bir merkez haline geldi. Şu anda maddi nedenlerden dolayı yarı kapasite çalışan merkezde at çiftliği, iş atölyeleri, hobi bahçesi, oyun salonu, kütüphane, spor salonu gibi çok sayıda aktivasyon alanı bulunuyor.UYUMDER Kurucu Başkanı İbrahim Uzunköprü, tedavi gören çoğu bağımlı burada bir yandan da meslek sahibi olmayı başardığını anlattı. Sabun üretimi, hayvancılık, demir doğrama, ahşap biçimlendirme, silahsız güvenlik elemanı, hijyen uzmanlığı gibi çok dalda kurs açtıklarını anlatan Uzunköprü, "Gençler yeni bir hayata, kolunda altın bilezikle adım atıyor. Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle kimi lise kime üniversite eğitimini yarıda bırakan gençler, burada yarıda kalan eğitimlerini tamamlıyor" dedi. Merkezde hayvanlı terapi de verilirken, bağımlıların hayvanlarla kurduğu bağ şaşırtıyor.