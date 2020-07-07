Yollarda can pazarı

ANTALYA'NIN Alanya ilçesi ile Burdur'da meydana gelen 3 trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Alanya'daki ilk kaza Yeşilöz Mahallesi'nde meydana geldi. Selvi Y.'nin (33) kullandığı 27 ABE 966 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yaya altgeçidinin girişine çarptı. Üst kısmı tamamen parçalanırken sürücü Selvi Y. ve araçta bulunan Mahmut B. (24), Murat C.S. (17) ile Kevser D.S. (15) yaralandı.Selvi Y. ambulansla özel bir hastaneye, diğer yaralılar da ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Selvi Y.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Alanya'daki diğer kaza ise Mahmutlar Mahallesi'nde yaşandı. Mecit K.Ş. (22) yönetimindeki 07 AKM 570 plakalı otomobil, Atakan Y.'nin (22) kullandığı 07 AKS 199 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlar çarpmanın şiddetiyle savrulurken, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devirdi. Kazada 07 AKM 570 plakalı araçta bulunan Sıla S. (18) yaralandı.Burdur Karamanlı Karayolu Çallıca Köyü yakınlarında ise Turan Özbay (60) yönetimindeki 34 RE 2584 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Özbay ile Hüseyin Said Nursoy (30) ve Miraç Burak Özbay (30) itfaiye ekipleri tarafından otomobil kesilerek çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralılardan Turan Özbay'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.