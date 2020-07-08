Akrep yaralı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31'inci hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, bugün Trabzonspor karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda devirerek zirve takibini sürdüren Karadeniz ekibi ile Başakşehir'e kendi evinde mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan Antalyaspor arasındaki mücadele, üst basamakların takipçileri tarafından da yakından takip ediliyor.Zorlu maç öncesinde Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı, sakatlığı Da Costa da cezası nedeniyle Trabzonspor'da forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise durum daha kötü. Kırmızı beyazlı ekipte ülke dışında olan Charles, cezalı durumda bulunan Jahovic ve Hakan Özmert ile sakatlıkları bulunan Podolski, Fredy, Bahadır kesin olarak yok. Son kontrollerin ardından Ersan Gülüm ve Sinan Gümüş'ün de oynayamayacağı belirlendi. Son gün Celustka da sakatlar kervanına katıldı.Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Dün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp özel uçakla Trabzon'a giden FTA Antalyaspor'un kalede Boffin, savunmada Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren orta alanda Amilton, Ufuk, Chico, Mukairu, Doğukan, forvette ise Gustavo Blanco ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.FTA Antalyaspor, Trabzon'da ikinci galibiyetini arayacak. Kırmızı beyazlılar güçlü rakibini tarihinde sadece 1 kez Trabzon'da mağlup edebilmişti. 21 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmayı Chico'nun golüyle Antalyaspor 1-0 kazanmıştı. O tarihten sonra iki takım arasında oynanan 6 maçın 5'ini Trabzonspor kazandı.İKİ takımın mücadelesinde, iki takımın tarihine geçen bir karşılaşma hala hafızalardaki yerini koruyor. 13 Mayıs 2016 tarihinde Antalya'da oynanan karşılaşma 7-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona ermiş, bu skor Antalyaspor'un Süper Lig'de aldığı en farklı galibiyet, Trabzonspor'un ise Süper Lig tarihindeki en farklı yenilgi olarak kayıtlara geçmişti