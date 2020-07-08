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Define avı kötü bitti

Döşemealtı’nda define aramak için girdikleri mağarada mahsur kalan 3 kişi 5 saat süren operasyonla kurtarıldı. Bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişi ise gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Define avı kötü bitti
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden 4 kişiden 3'ü, girdikleri mağarada mahsur kaldı. Dışarıda kalan Mehmet Cüneyt T.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3.5 saat sonra mağarada mahsur kalan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Mehmet Çetin ile Ercan Beygü kurtarıldı. Durumu ağır olan Çetin, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

MAĞARAYA SIKIŞTILAR
Define ararken yaptıkları kazı sırasında düştükleri yaklaşık 150 metrelik mağaranın 60'ıncı metresinde mahsur kalan 3 kişiden sonuncusu İsmail Caran da operasyonun 5'nci saatinde mağaradan çıkarıldı. Olay yerinde sağlık kontrolü yapılan Caran, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Mehmet Ç. ile birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 5 oldu. Mahsur kalanların yanında bulunan define aramada kullanılan hassas detektöre de polis ekiplerince el konuldu.

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Define avı kötü bitti
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