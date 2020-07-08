Kabak kemane zamana karşı direniyor

BURDUR'DA kabak kemane ustası Şükrü Acar (79) kültürün ölmemesi için mücadele ediyor. Merkeze bağlı Aziziye köyünde yaşayan Şükrü Acar, gençlik döneminde düğünlerde çalgıcılık yaparak geçimini sağladığını, 1995 yılında TRT'de bir türkü programında gördüğü kabak kemaneye hayatını adadığını anlattı. Yaklaşık 25 yıldır kabak kemane yapan Şükrü Acar, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.Ustalığını gençlere aşıma girişimlerinin hep sekteye uğradığını anlatan Acar, "Şimdi gençlere diyorum 'gel bu kemaneyi yapıp öğrenin', yok şimdi bu kültür ölüyor. Şimdiki gençler hiçbir şey yapmıyor. Şimdi benden başka yapan yok, başka yerlerde de varsa da bu kültür ölüyor" diye konuştu. Günümüzde kabak kemanenin 500- 600 TL'ye satıldığını duyduğunu anlatan Şükrü Acar, "Ben para kazanmak için değil vakit geçirmek, bir de kültür ölmesin diye uğraşıyorum. Ama şimdi kültürü dikkate alan yok" dedi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hatice Bozyurt ise kültürü yaşatmak için Şükrü Acar'dan kabak kemane çalmasını öğreniyor.