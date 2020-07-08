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Prestijli bisiklet yolu

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Prestijli bisiklet yolu
ANTALYA Alanya Belediyesi, Dinek-Kargıcak arasında kalan sahil bandında kesintisiz bisiklet yolu ulaşımı için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekibiyle birlikte devam eden çalışmaları ve uygulama alanını yerinde inceledi.

SAHİLDEN KESİNTİSİZ ULAŞIM
Adem Murat Yücel, ilçeye prestij kazandıracak projelere imza attıklarının altını çizerek, "Bugün de bir hayali gerçekleştirmek adına önemli adımlar attığımız çalışmalarımızı yerinde inceledik. Çalışmalarımız tamamlandığında bisikletli bir vatandaşımız Dinek'ten sahil bandını kullanarak Kargıcak'a kadar kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilecek. Yayalarımız için de gezinti, gölgelik ve peyzaj çalışmalarımızla Alanya'mıza değer katacak bir sahil bandı oluşturacağız" dedi.
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Prestijli bisiklet yolu
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