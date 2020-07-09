Bisikletle umut turu

MERSİN'DE 5 ay önce tanışan ve her ikisi de meme kanseri olan Behiye Sağdıç (56) ile Nevres Kutlay Mayruk (51) verdikleri mücadele sonunda hastalığı yendi. Ortak tutkuları bisiklet olan iki kadın, meme kanserine farkındalık için Mersin'den bisikletle yola çıkıp Alanya'ya ulaştı. İki cesur kadın Alanya'da önemli mesajlar verdi.Kanser hastalarına seslenen Behiye Sağdıç "Cesur ve güçlü olsunlar. Hastaysalar hastalığa takmasınlar. Bir hobileri olsun. Bu bisiklet, yürüyüş olabilir ama illa ki bir hobileri olsun. Eğer hobileri yoksa onlar ölene kadar hastalar. İnsana yaşamak için bir kere şans veriliyor. O şans verildiğinde hiç anlamıyorsun. Ama bir defa ölümle yüz yüze geldiğinde yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu ondan sonra anlıyorsun" ifadelerini kullandı.