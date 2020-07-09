Bisikletli gencin ceza savaşı

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesi'nde bisikletiyle kırmızı ışık ihlali ve kask takmaması nedeniyle 420 TL'lik para cezası kesilen 20 yaşındaki Furkan Kudret Öz, açtığı itiraz davasını kazandı. Mahkeme, bisikletli sürücüler için kask takmanın zorunlu olmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiğine dair fotoğraf görüntü gibi sabit bir delil bulunmaması gerekçesiyle genci haklı buldu.19 Ocak'ta kesilen cezaya 21 Ocak'ta itiraz eden Öz, 5 aylık hukuk savaşını kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Kudret Öz, "Kask kanunu ve kırmızı ışıkta geçtiğime dair somut delil olmadığı için karar iptal edildi. Mahkemeyi kazandım" dedi.