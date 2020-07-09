Dünyanın spor merkezi olacak

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Yazıcı, İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve ekibinden Antalya'nın spor faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 100'ü aşkın uluslar arası spor müsabakasının iptal edildiğini öğrenen Vali Yazıcı, bunun telefi edilmesi için çalışmalara başlandığını söyledi. Antalya'nın Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyanın spor merkezi olduğunu belirten Antalya Valisi, "Yeni normal yaşam ile birlikte sportif çalışmalarda başladı. Özellikle Eylül ayı ile birlikte bir çok müsabakanın da tekrar başlamasını umut ediyoruz. Çünkü sporsuz Antalya düşünülemez" dedi. Vali Ersin Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'ndan öğrenci yurtları ile ilgili bilgilerde aldı.