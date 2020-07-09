Kaçaklara af yok

ANTALYA ve Burdur'da kesin korunacak hassas alanlarda yer alan kaçak yapılar yıkıldı. Burdur'daki yıkım, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü kenarında gerçekleşti. Yaklaşık 60 yıl önce yapılan ve izinsiz eklentilerle son halini alan, 'deprem analiz raporu' olumsuz çıkan restoran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına başlandı.Antalya'da oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan ve yalı yar olarak bilinen falezlerde de geçen yıl Muratpaşa Belediyesi tarafından yıkılan gecekondu, bir yıl aradan sonra geri döndü. İki ayrı baraka halinde kurulan falezkondular, zabıta ekiplerince ikinci kez yıkıldı. Gün içinde tur teknelerinin gezi rotası üzerinde bulunan derme çatma yapılar, görüntü kirliliği oluştururken, çevrecilerden de tepki çekiyordu. Zabıta ekipleri falezkondulara müdahale ederek yıkımını gerçekleştirdi. Eşsiz güzellikteki falezlerin üzerinde bulunan görsel kirlilik son buldu.