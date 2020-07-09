Ulaşım esnafı isyanda

Antalya'da, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaadi olarak toplu ulaşım esnafına, havuzdan aldığı paranın 2 katını verme vaadini unuttu. Sözün yerine getirilmemesinin yanında otobüs sahiplerinin aylık 38 bin lira aldığı destek 32 bin liraya düşürüldü. Destekler 6 aydır ödenmedi, araya koronavirüs girdi ve bir çok otobüs seferden çekildi. Ardından ise aktarmalarda ödenen payda da kaldırıldı. Dayanacak gücü kalmayan otobüsçüler araçlarını tek tek satılığa çıkardı.Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası kurucu başkanı ve Pamfilya Otobüs A.Ş. Yönetim Kurlu Başkanı Mehmet İnce, 490 halk otobüsü bulunduğunu ve bunun büyük bir bölümünün pandemi nedeniyle sefere çıkmadığını söyledi. AK Partili Menderes Türel döneminde, havuz desteğini paralarını her ayın 5'i ile 10'u arasında aksatılmadan belirten İnce, "Şuan 6 ay geriden geliyoruz.Otobüs esnafı her seçimde siyasete alet edildi. 35 yıllık ekmek mesleğim olan minibüsçülük ve otobüsçülüğü yaşanan bu gelişmelerden sonra artık sonlandırma kararı aldım. Ekmek teknem aracımı satılığa çıkardım" dediUlaşım esnafının 1.5 yıldır belediyeden parasını alamadığı için 150 otobüsün satılık olduğunu vurgulayan İnce, "Belediyenin kendi şirketi olan Ulaşım A.Ş.'ye ait resmi plakalı araçları var. Belediyenin 170 aracının zararı mecliste görüşülüyorsa 490 ulaşım esnafının ne yapması lazım. Ulaşım A.Ş.'nin verilerine göre bir aracın 36 bin lira gideri var. Ama bizim gelirimiz 32 bin lira. Biz bu gelirle ev mi geçindirelim, borç mu ödeyelim? Bu yüzden ben ve benim gibi bir çok esnaf işi bırakma kararı aldı" diye konuştu. Koronavirüsün esnafı çok etkilediğini söyleyen İnce, şuanda çalışan 310 aracın günlük 170 bin, pandemi öncesi ise 360 bin yolcu taşındığını ifade etti.