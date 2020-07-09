Yalancı n’sakala

SABAH Gazetesi'nin 13 Mayıs'ta 'N'Sakala'dan iki yıllık imza' haberini bir gün sonra yalanlayan Aytemiz Alanyaspor'un Kongolu oyuncusunun yalan söylediği ortaya çıktı. N'Sakala'nın durumu sezon sonuna kadar idare etmeye çalışıp Beşiktaş'a transfer olmayı planladığı gün gün belirlendi.Turuncu yeşillilerin sol beki 29 yaşındaki N'Sakala'nın Beşiktaş ile anlaştığını ilk önce SABAH Gazetesi kamuoyuna duyurdu. 13 Mayıs'ta Mehmet Özcan imzalı haberde, N'Sakala'nın siyah beyazlılar ile 2 yıllık prensip anlaşması yaptığı ve ilk yıl için 850 bin euro, ikinci yıl için ise 900 bin euro olacağı belirtildi.Eski hocası Sergen Yalçın'ın çok istediği N'Sakala, bu haber üzerine zorda kalınca alel acele sosyal medyadan açıklama yaptı. Beşiktaş'a transfer olmadığını ileri süren Kongolu oyuncu, "Haberler sahte. Üzgünüm çünkü bu konuda çok fazla mesaj alıyorum" dedi.N'Sakala, daha önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile bir görüşmem oldu. Çünkü Sergen hocayı iyi tanıyorum. Alanya'daydı ve konuşmak daha kolay. Benim profilimi, nasıl oynadığımı, düşünce tarzımı beğendiğini söylüyorlar. Benim için bu iyi bir şey çünkü bu büyük bir kulüp, onlara karşı çok saygı duyuyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Şu ana kadar sadece benim ne istediğimi konuştuk ve ben şu anda sezonuma odaklandığımı ve başka bir kulüp hakkında düşünmek istemediğimi söyledim. Ama elbette büyük bir kulüp tarafından aranmak bir zevktir. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bakalım sonra ne olacak" ifadelerini kullanmıştı.Bu açıklamalar üzerine ortalıkta sular durulduğu zannedilirken Aytemiz Alanyaspor'da oynamaya devam eden ve 2017'den turuncu yeşilli formayı giyen N'Sakala hakkında 19 Mayıs'ta TAKVİM Gazetesi'nde çı- kan haberde ise Beşiktaş ile 3 yıllığına anlaştığı ve her türlü konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.Beşiktaş ile yaptığı pazarlığı deşifre olan N'Sakala, özür dileyeceği yerde beklenmedik bir hamle yaptı. Başkan Çavuşoğlu'nun açıklaması üzerine Kongolu futbolcu, Alanyaspor'un Instagram hesabını takipten çıkardı. Alanyaspor'da aynı yöntemle karşılık verdi.SPOR kamuoyunda sakinliği ile bilinen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavcuşoğlu, yaşanan bu gelişmelere, N'Sakala'nın sezon sonuna kadar sözleşmesinin devam ettiği için yapılacak teklifler ve görüşeler için kulüpten izin alınması gerektiğini açkıladı. Ancak, iyice ayyuka çıkan transfer üzerine N'Sakala''nın Beşiktaş tarafından aklının çelindiğini belirten Çavuşoğlu çileden çıkıp, ""Futbolcumuz bize rakamsal olarak anlaştığını, sadece hukuki boyutu için sözleşmeyi avukatına göndereceğini söyledi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi. Bu etik değil ve TFF kurallarına aykırı" açıklaması yaptı.