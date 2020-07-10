Akrep yara sardı

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor'dan puan kapmayı bildi. Geçen cumartesi günü kendi evinde şampiyonluğun diğer adayı ve lig lideri MP. Başakşehir'e kendi evinde 2-0 yenilen kırmızı beyazlılar, aldıkları sonuçla yara sardı. Antalyaspor 38 puana ulaşırken, Trabzonspor da puanını 52 yaptı.Antalyaspor'da Trabzonspor karşısında 1 puanı getiren golü kaydeden Yekta Kurtuluş maç sonunda açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, "Hem oyuna konsantre olma hem de tecrübem ile maça girdim. Geçen hafta şanssız bir şekilde yenildik. İki maçta da onurumuzla mücadele ettik. Tamer hocamızın gelişinden sonra gözle görülür bir değişim oldu. Kaybetmemek alışkanlık oldu. Geçen hafta da kaybetmek istemezdik. Şimdi 3 haftayı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.