Aromatik bitki atağı

MUĞLA'DA hayata geçirilen 'Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında yetiştirilen bitkiler, bölge halkına ekonomik katkı sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığınca, proje kapsamında Fethiye ilçesinin belirlenen kırsal mahallelerinde Anadolu Adaçayı, İzmir bilyeli kekik ve defne fidelerinden bin dekarlık saha oluşturuldu. Belirlenen 6 mahallede 300 üreticiyle başlanan projeyle, tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması, gelecek nesillere öğretilmesi ve köyde turizmin gelişmesiyle bölge halkına ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, projenin devamında işleme tesisleri ile bitki müzesinin kurulacağını ve geleneksel festivallerin yapılacağını söyledi. Proje Koordinatörü Fatma Ayhan ise "Eksiklikleri gidermek için eylem planı hazırlandı. Bu plan çerçevesinde, üretimin katma değerini artıracak çalışmaların projelendirilerek hayata geçireceğiz. Sektörde kümelenme çalışmalar oluşturmayı öngörüyoruz" diye konuştu.