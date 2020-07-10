DIĞER taraftan turizme ilgili tanıtım çalışmaları da sürüyor. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 'Bir turist de sen getir' kampanyası başlatacaklarını açıkladı. Topaloğlu, "Ünlü endurocu İngiliz Graham Jarvis Kemer'e 5 günlüğüne tatile geliyor. Burada bir de film çektirecekmiş. Kendisi zaten dünyaca ünlü birisi. Kendisini en iyi şekilde ağırlayacağız ve Kemer'in güvenilir bir tatil merkezi olduğunu da kanıtlayacağız" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ile görüştüklerine değinen Topaloğlu, 15 Temmuz sonrası Almanya'dan iyi haber beklediklerini, sezonun da kasım ayına kadar süreceğini sözlerine ekledi.